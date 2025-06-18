İsrailli eski futbolcudan, canlı yayında küstah sözler! Açık açık hedef gösterdi: "Hamas'ı ve İran'ı yendik, final Türkiye'yle"

İsrail'in Gazze'de yaptığı kanlı saldırılar, insanlık dramına neden olurken, geçen günlerde İran hedef alınmış ve iki ülke arasında gerilim tırmanmıştır. İsrail ve İran arasında her gün onlarca füze fırlatılırken, İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunda yorumcu olan eski futbolcu Eyal Berkovic İran-İsrail arasındaki gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA AÇIK AÇIK HEDEF GÖSTERDİ: "FİNAL TÜRKİYE'YLE OLACAK"

Berkovic burada küstah bir çıkışa imza attı ve İsrail’in son dönemdeki saldırılarını futbol turnuvasına benzeterek, "Hamas'la çeyrek final, İran'la yarı final oynadık ve yendik, final Türkiye'yle olacak" şeklinde konuştu.

KÜSTAH SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Küstah açıklamalarında İsrail'in İran’dan sonra Türkiye’ye saldırabileceği imasında bulunan Berkovic’in bu sözleri, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu. Söz konusu ifadelerin, bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Türkiye cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Berkovic'in açıklamaları, sadece diplomatik çevrelerde değil, spor camiasında da büyük tepkiyle karşılandı.