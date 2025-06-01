İstanbul 01 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Haziran Pazartesi bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecek. 3 Haziran Salı günü ise hava açık olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında seyredecek. 4 Haziran Çarşamba parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında olacak. 5 Haziran Perşembe hava açık kalacak. Sıcaklıklar 17°C ile 24°C arasında değişecek. 6 Haziran Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak. 7 Haziran Cumartesi orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 18°C ile 25°C arasında değişecek. 8 Haziran Pazar günü ara ara şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde planları kapalı alanlara kaydırmak akıllıca olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif ve rahat giysiler tercih etmek de güneşin etkilerinden korunmak açısından önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak için gereklidir.