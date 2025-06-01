HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 01 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul, 1 Haziran 2025 Pazar günü kısmen güneşli bir hava ile güne başlayacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demektir.

İstanbul 01 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Haziran Pazartesi bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecek. 3 Haziran Salı günü ise hava açık olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında seyredecek. 4 Haziran Çarşamba parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında olacak. 5 Haziran Perşembe hava açık kalacak. Sıcaklıklar 17°C ile 24°C arasında değişecek. 6 Haziran Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak. 7 Haziran Cumartesi orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 18°C ile 25°C arasında değişecek. 8 Haziran Pazar günü ara ara şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde planları kapalı alanlara kaydırmak akıllıca olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif ve rahat giysiler tercih etmek de güneşin etkilerinden korunmak açısından önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!
Asistan doktorun şüpheli ölümü! Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.