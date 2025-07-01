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İstanbul 01 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

İstanbul 01 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 20°C civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29°C, 3 Temmuz Perşembe günü de 29°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin ortalama değerlerini yansıtıyor.

Bu dönemde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması sağlamak da önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önem taşır.

Genel olarak, İstanbul'da Temmuz ayı boyunca sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Yaz aylarında İstanbul'da vakit geçireceklerin uygun hazırlık yapmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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