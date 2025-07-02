İstanbul 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında, gece ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %55 olacak. Rüzgar hızı ise 30.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27°C. 4 Temmuz Cuma günü ise 27.9°C olarak öngörülüyor. Hafta sonu, 5 Temmuz Cumartesi ve 6 Temmuz Pazar günlerinde sıcaklıklar 28°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak yararlı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Rüzgar hızının 30.6 km/saat olması, deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgarın etkili olacağını gösteriyor. Denize girmeyi planlayanlar, dalga ve akıntı durumunu kontrol etmelidir. Bu, güvenli bir şekilde denizin tadını çıkarmalarına yardımcı olacaktır. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek eşyalar sabitlenmeli veya iç mekanlarda tutulmalıdır.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun hava koşulları mevcut. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.