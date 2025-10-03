İstanbul 03 Ekim Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin farklı bölgelerinde çeşitli hava durumları bekleniyor. Bayrampaşa'da hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 16.7°C ile 27.3°C arasında değişecek. Sancaktepe'de ise hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Bu bölgede sıcaklık 12.7°C ile 16.2°C arasında olacak. Kadıköy'de açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık ise 18.3°C ile 29.1°C arasında seyredecek. Üsküdar'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgede sıcaklık 20.1°C ile 25.6°C arasında olacak. İstanbul'un farklı bölgelerinde hava koşulları değişkenlik göstereceğinden, bölgenizin hava durumunu dikkate almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde 4 Ekim Cumartesi günü hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 21°C arasında oluşacak. 5 Ekim Pazar günü hava daha güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklıklar yine 16°C ile 21°C arasında seyredecek. 6 Ekim Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 7 Ekim Salı günü tekrar sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar ise 15°C ile 19°C arasında değişecek. Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Hava koşullarına bağlı olarak, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan koruyacaktır. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmak önemlidir. Ayrıca uygun bir yağmurluk taşımak da yararlı olacaktır. Sıcaklıkların değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerekirse katları çıkarıp giymek vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, bu saatlere özel daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Son olarak, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı güncel tutarak olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz sağlanabilir.