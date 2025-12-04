HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 04 Aralık Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Aralık 2025 tarihinde hava durumu, yüksek bulutlar arasında aralıklı güneş ışığıyla geçecek. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 9°C olarak ölçülecek. Nem oranı %87, rüzgar hızı saatte 3.1 km olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Özellikle 7 ve 8 Aralık tarihlerinde beklenen yağışlar, planlamalarda dikkate alınmalı. Hava koşullarına uygun giyinmek ve önlem almak önemli.

İstanbul 04 Aralık Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu şu şekilde olacak. Yüksek bulutlar arasında aralıklı güneş ışığı yaşanacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Nem oranı %87 olacak. Rüzgar hızı saatte 3.1 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati ise 17:36 tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 5 Aralık Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 12°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün de 19°C ile 12°C arasında sürecek. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 8°C arasında olacak. 8 Aralık Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. O gün sıcaklık 10°C ile 8°C arasında değişecek. 9 Aralık Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 12°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişiklikler dikkate alınmalı. Özellikle 7 ve 8 Aralık tarihlerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek önemlidir. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde kat kat giyinmek tavsiye edilir. Bu şekilde vücut ısısını korumak mümkün olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler giymek üşümeyi önler. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz hava şartlarından minimize etkilenebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan hükümeti o uygulamayı tüm telefonlara zorunlu kılmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdüHindistan hükümeti o uygulamayı tüm telefonlara zorunlu kılmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Ayrılığı bizzat duyurdu: Uğur Dündar'dan "Veda"Ayrılığı bizzat duyurdu: Uğur Dündar'dan "Veda"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.