İstanbul 04 Aralık Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu şu şekilde olacak. Yüksek bulutlar arasında aralıklı güneş ışığı yaşanacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Nem oranı %87 olacak. Rüzgar hızı saatte 3.1 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati ise 17:36 tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 5 Aralık Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 12°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün de 19°C ile 12°C arasında sürecek. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 8°C arasında olacak. 8 Aralık Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. O gün sıcaklık 10°C ile 8°C arasında değişecek. 9 Aralık Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 12°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişiklikler dikkate alınmalı. Özellikle 7 ve 8 Aralık tarihlerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek önemlidir. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde kat kat giyinmek tavsiye edilir. Bu şekilde vücut ısısını korumak mümkün olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler giymek üşümeyi önler. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz hava şartlarından minimize etkilenebilirsiniz.