İstanbul 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %61, rüzgar hızı ise 31 km/saat olarak tahmin ediliyor.

5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 28°C, 6 Temmuz Pazar günü ise 27°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde nem oranı %64, rüzgar hızı 34.6 km/saat olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle hafta sonu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır.

Rüzgar hızının artmasıyla, deniz kenarında veya açık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerekmektedir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.