İstanbul 09 Kasım Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 15°C ile 21°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Kasım'da bulutlu, 11 Kasım'da sağanak yağışlar etkili olacak. Hava durumu için hazırlıklı olmak, uygun giysiler seçmek ve dış mekan etkinliklerini rüzgarlı günlerde ertelemek önemli. Bu süreçte su birikintilerinden kaçınmak da faydalı olacaktır.

İstanbul'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %63 ile %91 aralığında olacak. Rüzgar hızı 9,4 km/saat ile 22,2 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu 07:43’te, gün batımı ise 17:50’de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Bu günde sıcaklık 14°C ile 21°C arasında seyredecek. 11 Kasım Salı günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. O günde sıcaklık 14°C ile 20°C arasında kalacak. 12 Kasım Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 12°C ile 16°C arasında değişiklik gösterecek.

13 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. O günde sıcaklık aralığı 10°C ile 16°C olacak. 14 Kasım Cuma günü yer yer sağanaklar yaşanabilir. Sıcaklık 12°C ile 16°C arasında kalacak. 15 Kasım Cumartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Bu gün sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalıdır. Uygun kıyafetler giymek ıslanmamak için önem taşır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek gerekecek. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler seçilmelidir. Özellikle yağışlı günlerde dış mekan etkinliklerini ertelemek mantıklıdır. Kapalı alanlarda etkinlikler gerçekleştirmek daha sağlıklı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gereklidir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.

