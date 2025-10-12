İstanbul 12 Ekim Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinden itibaren kısmen güneşli olacak. Bulutlanma artacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 12°C ile 18°C arasında değişmesi bekleniyor. Anadolu Yakası'nda, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar olacak. Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Fatih ve Güngören gibi merkez ilçelerde hava çok bulutlu geçecek. Burada yağış beklenmiyor.

Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Açık hava planları yapanların şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Trafiğe çıkacak sürücüler, yağışlı bölgelerde yol koşullarına dikkat etmelidir. Hız limitlerine uymak da büyük önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Ekim Pazartesi çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında seyredecek. 14 Ekim Salı günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında olacak. 15 Ekim Çarşamba gününde de puslu güneşli bir hava devam edecek. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

12 Ekim Pazar günü İstanbul'da hava koşulları, Anadolu Yakası'nda yağışlı, Avrupa Yakası'nda çok bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliği sürecektir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Gereken önlemleri almayı unutmayın.