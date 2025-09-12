İstanbul 12 Eylül Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 22°C ile 28°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 0 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı saati 19:18'dir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C ile 28°C arasında seyredecek. 14 Eylül Pazar günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 27°C arasında olacak. 15 Eylül Pazartesi günü hava koşulları artan bulutlarla 20°C ile 26°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava bunaltıcı hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar vardır.

Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle deniz veya açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak, yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu durum vücudun su kaybetmesine yol açabilir. Özellikle fiziksel aktiviteler sırasında düzenli olarak su tüketmeye özen gösterilmelidir.

İstanbul'da 12-15 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacaktır. Yüksek nem oranına karşı dikkatli olunmalı ve uygun önlemler alınmalıdır.