HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 12 Eylül Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak.

İstanbul 12 Eylül Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 22°C ile 28°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 0 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı saati 19:18'dir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C ile 28°C arasında seyredecek. 14 Eylül Pazar günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 27°C arasında olacak. 15 Eylül Pazartesi günü hava koşulları artan bulutlarla 20°C ile 26°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava bunaltıcı hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar vardır.

Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle deniz veya açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak, yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu durum vücudun su kaybetmesine yol açabilir. Özellikle fiziksel aktiviteler sırasında düzenli olarak su tüketmeye özen gösterilmelidir.

İstanbul'da 12-15 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacaktır. Yüksek nem oranına karşı dikkatli olunmalı ve uygun önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyorBüyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor
Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.