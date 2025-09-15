HABER

İstanbul 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve 20°C civarında olacak.

İstanbul 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve 20°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 18°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında, rüzgar hızı ise 16 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

16 Eylül Salı günü hava daha da güzelleşecek. Çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 27°C arasında olacak. 17 Eylül Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmini var. Sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında olacak. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Uygun kıyafetler giymeyi de dikkate alın. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak. Hafif rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde önümüzdeki günlerin tadını çıkarabilir ve sağlıklı kalabilirsiniz.

