HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu şekilde seyredecek. Sıcaklıklar 8,5°C ile 12,8°C arasında değişecek. 16 Kasım'da hafif yağmur bekleniyor, sıcaklıklar ise 8,5°C ile 13,2°C arasında olacak. 17 ve 18 Kasım'da bulutlu hava devam edecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun giyinmek ve hazırlık yapmak önem taşımaktadır. Aksi halde zorluk yaşanabilir.

İstanbul 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 8,5°C. En yüksek sıcaklık ise 12,8°C civarında seyredecek. Nem oranı %50. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:51. Gün batımı saati ise 17:45 olacak.

16 Kasım 2025 Pazar günü, İstanbul'da hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8,5°C ile 13,2°C arasında değişecek. Nem oranı %59. Rüzgar hızı ise 8,9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı saati 17:44 olacak.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü, İstanbul'da hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8,9°C ile 13,6°C arasında değişecek. Nem oranı %75. Rüzgar hızı ise 9,4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı saati 17:44 olarak bekleniyor.

18 Kasım 2025 Salı günü, İstanbul'da hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 10,4°C ile 13,6°C arasında seyredecek. Nem oranı %75. Rüzgar hızı ise 9,4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı saati 17:44 olacak.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar zorluklarla karşılaşabilir. Seyahat etmeyi düşünenlerin yağmur ihtimalini dikkate alması önemli. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlamak faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmenize katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ehliyetsiz sürücü çarptığı bekçi için gözyaşı döktüEhliyetsiz sürücü çarptığı bekçi için gözyaşı döktü
Otomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralıOtomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.