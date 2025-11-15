İstanbul 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 8,5°C. En yüksek sıcaklık ise 12,8°C civarında seyredecek. Nem oranı %50. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:51. Gün batımı saati ise 17:45 olacak.

16 Kasım 2025 Pazar günü, İstanbul'da hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8,5°C ile 13,2°C arasında değişecek. Nem oranı %59. Rüzgar hızı ise 8,9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı saati 17:44 olacak.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü, İstanbul'da hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8,9°C ile 13,6°C arasında değişecek. Nem oranı %75. Rüzgar hızı ise 9,4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı saati 17:44 olarak bekleniyor.

18 Kasım 2025 Salı günü, İstanbul'da hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 10,4°C ile 13,6°C arasında seyredecek. Nem oranı %75. Rüzgar hızı ise 9,4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı saati 17:44 olacak.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar zorluklarla karşılaşabilir. Seyahat etmeyi düşünenlerin yağmur ihtimalini dikkate alması önemli. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlamak faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmenize katkı sağlar.