İstanbul 16 Eylül Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklıkların 28°C civarında olması bekleniyor. Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 27°C civarında, 18 Eylül Perşembe günü ise 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu durum, İstanbul'da sonbaharın yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığını gösteriyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ayrıca, park ve sahil yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ayrıca, sabah ve akşam serinliğine karşı hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde keyifli ve ılıman bir hava bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda vakit geçirebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.