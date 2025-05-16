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İstanbul 16 Mayıs Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 16 Mayıs Cuma hava durumu hafif yağmurlu olacak.

İstanbul 16 Mayıs Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Gündüz ve akşam saatlerinde de hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %67, akşam %68 ve gece %75 olarak tahmin ediliyor.

17 Mayıs Cumartesi günü, sabah hafif yağmur devam edecek. Gündüz ve akşam saatlerinde de hafif yağmurlu hava koşulları sürüyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 14°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 21 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %76, gündüz %67, akşam %68 ve gece %75 tahmin ediliyor.

18 Mayıs Pazar günü, sabah saatlerinde hava hafif yağmurlu. Gündüz ve akşam saatlerinde de bu durum devam edecek. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 14°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %67, akşam %68 ve gece %75 olarak öngörülüyor.

19 Mayıs Pazartesi günü, sabah hafif yağmur devam edecek. Gündüz ve akşam saatlerinde hava yine hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 14°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %67, akşam %68 ve gece %75 tahmin ediliyor.

20 Mayıs Salı günü, sabah saatlerinde hava hafif yağmurlu. Gündüz ve akşam saatlerinde de hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 14°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %67, akşam %68 ve gece %75 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde İstanbul'da hava genellikle hafif yağmurlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır. Serin hava koşularına karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanarak rüzgarın etkisini azaltabilirsiniz. Bu günlerde nem oranı yüksek olacak. Terlemenin önüne geçmek için bol su içmeyi unutmayın. Ayrıca, ayakkabılarınızın su geçirmez olmasına dikkat edin. Bu önlemler sağlığınızı korumaya ve günlük aktivitelerinizi rahatça gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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