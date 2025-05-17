İstanbul 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava genellikle hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı 13°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025'te, hava daha sıcak ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 20°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı %63 civarında olacak.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025'te, hava güneşli olacak. Sıcaklık 21°C ile 15°C arasında değişecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 4 km hızla esecek. Nem oranı %68 civarında olacak.

Salı günü, 20 Mayıs 2025'te, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı %68 civarında olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Serin havalarda kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek, ıslak zeminlerde kayma riskini azaltır.