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İstanbul 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcaklıkların 20°C ile 31°C arasında olacağını gösteriyor.

İstanbul 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcaklıkların 20°C ile 31°C arasında olacağını gösteriyor. Bol güneş ışığı ve düşük nem oranı hakim olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir.

19 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar yine 20°C ile 31°C arasında seyredecek. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 21°C ile 30°C arasında olacak. Bu günlerde de hava güneşli ve sıcak kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

21 Haziran Cumartesi günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 27°C arasında değişecek. Rüzgarın etkisiyle hava biraz daha serin hissedilebilir.

Bu dönemde, özellikle sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gereklidir. Rüzgarlı günlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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