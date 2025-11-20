HABER

İstanbul 20 Kasım Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu 15°C ile 20°C arasında seyredecek. Güneşli ve az bulutlu bir gün bekleniyor. 21 ve 22 Kasım tarihlerinde hava kapalı kalacak ve sıcaklıklar 16.3°C ile 20.1°C arasında değişecek. 23 Kasım'da hafif yağmur bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığı korumak ve günlük aktiviteleri rahat gerçekleştirmek için önemlidir.

İstanbul'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, gün boyunca 15°C ile 20°C arasında değişecek. Hava az bulutlu ve güneşli olacak. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 22.6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı saati ise 17:42 olarak öngörülüyor.

21 Kasım Cuma günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 16.3°C ile 20.1°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 15.2°C ile 19.5°C arasında seyredecek. 23 Kasım Pazar günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15.4°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Kapalı ve bulutlu günlerde güneş ışığını kaybedeceksiniz. Daha koyu renkli ve kalın giysiler seçmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont kullanmak daha etkili olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınız için önemlidir. Bu, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

