İstanbul 22 Mayıs Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 22°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Şehirde iklimine uygun bir gün yaşanacak.

23 Mayıs Cuma günü sıcaklık 21°C civarında olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü de 21°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor. 25 Mayıs Pazar günü de aynı sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul'da görülen ortalama değerlere yakındır. Genel olarak ılıman ve rahat bir hava öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Hafta sonu için yağış ihtimali artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Gerekirse planlarını esnek tutmaları önerilir.

Gündüz hava sıcaklıkları 20°C ile 22°C arasında değişecektir. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak rahatlık sağlayacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İstanbul'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayarak önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli bir hava beklenmektedir. Hafta sonu için yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.