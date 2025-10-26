İstanbul 26 Ekim Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlar eşliğinde kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 17,3°C, en yüksek sıcaklık 19,9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı 16,9 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati ise 18:08 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 27 Ekim Pazartesi hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 17,3°C, en yüksek sıcaklık ise 22,8°C olarak tahmin ediliyor. 28 Ekim Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 15,9°C, en yüksek sıcaklık 20,6°C olacak. 29 Ekim Çarşamba günü parlak güneş ışığında hava sıcaklıkları 15,2°C ile 20,9°C arasında değişecek.

30 Ekim Perşembe bulutlar artacak. Hava az güneşli olacak. En düşük sıcaklık 14,9°C, en yüksek sıcaklık ise 18,4°C olarak tahmin ediliyor. 31 Ekim Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 14,3°C, en yüksek sıcaklık 17,5°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.