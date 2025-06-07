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İstanbul 7 Haziran Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 7 Haziran Cumartesi hava durumu yağmurlu olacak.

İstanbul 7 Haziran Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında bekleniyor. Bu tarihte yağış miktarının 31 milimetre civarında olması öngörülüyor.

8 Haziran Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 17°C civarında seyredecek. 9 ve 10 Haziran Pazartesi ve Salı günleri hava açık geçecek. Gündüz sıcaklıkları 24-25°C, gece sıcaklıkları ise 18-19°C arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde, özellikle 7 Haziran'da, dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunması önemlidir. Günler ilerledikçe hava daha ılıman hale gelecektir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek akıllıca olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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