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İstanbul'a yine kar geliyor! Bu kez üç gün sürecek! O tarihlere dikkat...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.02.2025 21:27
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı sona ermişti. Kar yerini güneşli havaya bıraksa da soğuk günler yeniden gelecek. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 3 gün sürecek kar yağışının yaşanacağını belirtti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de değerlendirmeler yaptı.

İstanbul'a yine kar geliyor! Bu kez üç gün sürecek! O tarihlere dikkat...

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kar yağışı etkili olmuştu ve özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza bürünmüştü. Kar yağışı ise yerini güneşli havaya bıraksa da kar yeniden etkisini gösterecek.

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3 GÜN KAR YAĞACAK!

İstanbul Valiliği yoğun kar yağışı konusunda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.

İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın(Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise de Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

"SU BASKINI YAPABİLECEK BİR YAĞMUR VAR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kar yağışında 10 santimetrelik kar yağışını görebilme ihtimali olduğunu söyledi. “Pazartesi günü İstanbul’da kuvvetli yağmur var. Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz’de kuvvetli. Hatta şehir içerisinde su baskını yapabilecek bir yağmur var yarın.

Bugün İstanbul’da çok kuvvetli olmasa da yağmur var. Öğlen saatlerinde Ege bölgesinde yağmur var. Pazartesi günü hava soğumaya başlıyor. İstanbul’da en yüksek sıcaklık bugün 11 derece civarı olacak. Yarın 7-8 dereceye düşecek. Salı günü biraz daha soğuyacak. Anadolu’da Ankara dahil olmak üzere kar yağışı görülecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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