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İstanbul- Ataşehir'de tamirhanedeki otomobil alev alev yandı, iş yeri sahibi gözyaşını döktü

Ataşehir'de tamirhaneye getirilen otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle tamirhanede de hasar oluştu. Yangını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İş yeri sahibi sahibi gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul- Ataşehir'de tamirhanedeki otomobil alev alev yandı, iş yeri sahibi gözyaşını döktü

Yangın, saat 10:30 sıralarında Küçükbakkalköy Baş Öğretmen Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki tamirhanede meydana geldi. Bakım için tamirhaneye getirilen otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz geldi ve tamirhanede büyük hasar oluştu.

'YARALANAN YOK'

Yangını gören Mustafa Yiğit Kılıç, "Burada yemek yiyordum bir anda garajdaki araç alev almaya başladı. Daha sonra itfaiye araçları geldi müdahale etti. Gördüğüm kadarıyla yaralanan yok" dedi.

İsmail Gezici, "Dubaları gördüm, kapalı olan garajda yangın olduğunu söylediler. Neden olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

'BİR ANDA PATLAMA OLDU'

Tamirhane sahibinin komşusu olan Emrah Muratoğlu ise, "Ben burada çiğköfteciyim. Karşıdaki komşum bir anda bağırmaya başladı. Yangın tüpü istedi. Arkadaşlar yardıma koştu. Araç gazlı olduğu için herhalde bir anda parladı. Ondan sonra yangın büyüdü. Su falan döktüler ama bir anda bir patlama oldu. Yangın iyice aldı başını gitti, duvarlar dökülmeye başladı. Dükkan sahibinin de büyük ihtimalle maddi zararı büyük ama biz ona esnaf olarak yardımcı olacağız. Mağdur etmeyiz inşallah" dedi.

(DHA)

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