İstanbul beyaza büründü! Aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı, o yollara dikkat

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a ulaştı. Peki İstanbul’da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’daki kar yağışının bugün akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI!

İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.

Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da bugün akşam saatlerin de kar şiddetini arttıracak.

HAFTA SONU İSTANBUL'U TERK EDİYOR!

Kentteki hava sıcaklığının en yüksek 5 derece olacağı bildirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminine göre, bugün etkili olacak kar yağışının 5-15 santimetre civarında örtü oluşturması bekleniyor.

İstanbul’daki kar yağışının cuma günü de etkili olup, hafta sonu bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır