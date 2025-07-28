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İstanbul Boğazı'nda sabah başladı: Sis etkisini gösteriyor

İstanbul Boğazı ve çevresinde lokal sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Şişli ve Beşiktaş’ta görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda sabah başladı: Sis etkisini gösteriyor

İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Şişli ve Beşiktaş’ta trafikte görüş mesafesi düştü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sis
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