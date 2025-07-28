İstanbul Boğazı'nda sabah başladı: Sis etkisini gösteriyor
İstanbul Boğazı ve çevresinde lokal sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Şişli ve Beşiktaş’ta görüş mesafesi düştü.
28.07.2025 08:17
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İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Şişli ve Beşiktaş’ta trafikte görüş mesafesi düştü.
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