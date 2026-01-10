HABER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

İstanbul Bahçelievler’de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyon anına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinö yenilik çalışma gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler’de bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hap üretiminde kullanılan makine, 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu sentetik
