İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinö yenilik çalışma gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler’de bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hap üretiminde kullanılan makine, 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyon🚨#Bahçelievler ‘de gerçekleştirilen operasyonda ⤵️



📌 591.250 adet sentetik ecza hapı

📌 800.000 adet doluma hazır boş kapsül

📌 2 adet hap üretim makinesi ele geçirildi.



3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.



Zehir tacirlerinin evlatlarımızın… pic.twitter.com/SiqgfPFeSi — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) January 10, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır