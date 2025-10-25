HABER

İstanbul’da 730 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 730 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi, 586 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da 730 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, piyasaya sürüleceği tespit edilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin satıldığı kent genelindeki büfe, market, bakkal, tobacco shop, tütüncü dükkânı ve bunlara bağlı depolara operasyonlar düzenlendi.

İl genelinde 39 ilçe emniyet müdürlüğü ile koordineli olarak, elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda sene başından bu yana yaklaşık 10 aylık sürede yapılan 396 operasyonda, 730 bin 500 elektronik sigara ve elektronik sigara likidi ve gereçleri ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 586 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişiler hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

