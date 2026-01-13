HABER

İstanbul'da 8 adreste 8 gözaltı! DEAŞ operasyonunda dikkat çeken "infak" detayı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans ayağına yönelik kritik bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt hakkındaki "infak" detayı dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

FİNANSAL FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLİYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul da 8 adreste 8 gözaltı! DEAŞ operasyonunda dikkat çeken "infak" detayı 1

"İNFAK" ADI ALTINDA PARA TOPLAMIŞLAR

Açıklamada çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik incelemelerde, terör örgütü DEAŞ'a yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.'nin, Suriye'de çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler ve İstanbul'da bulunan örgüt yanlısı şüpheliler için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.

İstanbul da 8 adreste 8 gözaltı! DEAŞ operasyonunda dikkat çeken "infak" detayı 2

İSTANBUL'DA 8 ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında B.A, B.K, D.Ç, H.D, M.G, O.E, S.A. ve H.M.C.'nin, MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütü DEAŞ kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Gözaltı İstanbul DEAŞ
