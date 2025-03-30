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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu!

30.03.2025 19:44
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İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına gitmesi ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle ana yollarda ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu!

Bayram nedeniyle kent içi ve dışına seyahat eden İstanbullular nedeniyle bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi. Kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile ana arterler ve caddelerde yoğunluk dikkati çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar görülüyor.

Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt ile Esenler arasında her iki yönde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ-Haliç arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Küçükköy-Sultangazi kavşağından 5. Levent ile Mecidiyeköy ve Çağlayan'da köprü yönünde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk göze çarpıyor. Şile Otoyolu ve D-100 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde yüzde 65'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik bayram
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