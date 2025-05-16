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İstanbul'da barış zirvesi! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün bir araya gelecek

Putin İstanbul’a gelmekten vazgeçti, Zelenskiy de “Putin yoksa ben de yokum” diyerek İstanbul yerine Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye gitti. Ancak Rus ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmedi. İki tarafın karşılıklı hakaret dolu açıklamaları ortamı iyice gerdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girdi, umutlar bugüne kaldı, Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

İstanbul'da barış zirvesi! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün bir araya gelecek
Devrim Karadağ

Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış zirvesi beklenenin aksine çözüm yerine kaosa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’a gelmekten son anda vazgeçmesi üzerine, Putin’le buluşması beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy de kararını değiştirdi. Zelenskiy İstanbul yerine Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Zirve ile ilgili ilk kriz saat konusunda yaşandı. Rus haber ajansı TASS iki ülkenin saat 10.00’da Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geleceğini duyurdu. Rus RIA Novosti ajansı ise, görüşmenin öğleden sonra başlayacağını ileri sürdü. Ancak her iki zaman dilimi de Ukrayna heyeti tarafından yalanlandı. İstanbul’da bulunan Amerikan heyeti iki tarafı bir araya getirmek için çaba harcadı. Ancak Ukrayna heyetinin Ankara’da olduğu anlaşıldı. Rus heyeti İstanbul’da olmasına rağmen beklenen kritik buluşma gerçekleşmedi.

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ZELENSKİY’DEN SUÇLAMA

Zirvedeki bir diğer gerginlik ise öğlen saatlerinde Ankara’ya inen Ukrayna lideri Zelenskiy’nin açıklamalarıyla baş gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Zelenskiy “Bizim heyetimizde Dışişleri Bakanı, asker ve istihbarat görevlileri var. Rus heyetinin seviyesi ise bir aldatmaca. Rus heyeti karar alacak kapasitede değil. Kukla bir heyet göndermişler. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” dedi.

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RUSYA: ACINASI BİR İNSAN

Zelenskiy’nin açıklamalarına Rusya’dan anında cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul’daki görüşmelere Rusya lideri Putin’in katılması yönündeki talebini değerlendirdi. Lavrov “Zelenskiy acınası bir insan. İngilizler, Zelenskiy’yi dünya siyasetinin ormanında bir rehber gibi yönlendiriyor. Berlin, Paris, Brüksel ve özellikle Londra’nın Ukrayna’da barış istediğine dair hiçbir işaret yok” dedi.

“MOSKOVA’DAN HAVLIYORLAR”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Zelenskiy’nin “palyaço” ve “başarısız” olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de Zaharova’ya “Barış yerine Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı’na kişisel hakaretler yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilk defa alay konusu hâline gelmiyor. Ayrıca Türkiye’deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmiyor. Onların görevi Moskova’dan havlamak” cevabını verdi.

BARIŞ MÜZAKERELERİNİ FİDAN YÜRÜTECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış görüşmeleri için İstanbul’a gelen Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Heyete, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy liderlik etti. Ayrıca Bakan Fidan bugün de ABD ve Ukrayna heyetleri ile görüşme gerçekleştirecek. Amerika heyetine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna heyetine de ülkenin Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek. Barış müzakerelerinin ‘ABD-Ukrayna-Türkiye’ ve ‘Rusya-Ukrayna-Türkiye’ şeklinde üçlü olarak yapılması planlanıyor. Dört ülkenin hep birlikte masaya oturup oturmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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ABD BAŞKANI TRUMP’IN İSTANBUL KARARSIZLIĞI

Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesine katılıp katılmayacağı konusundaki çelişkili açıklamalarını sürdürdü. Hafta başında “Perşembe günü İstanbul’a gidebilirim” diyen Trump, dün sabah ise “Barış görüşmelerinde bir ilerleme olursa cuma orada olabilirim” ifadelerini kullandı. Trump “’Ben gitmediğim için Putin de gelmez’ demiştim, haklı çıktım. O benim İstanbul’a gideceğimi düşünüyordu. Ben olmazsam o da gitmez. Biz bir araya gelene kadar hiçbir şeyin olmayacağına inanıyorum. Fakat bunu çözmek zorundayız çünkü çok fazla insan ölüyor” açıklamasında bulundu. Birkaç saat sonra ise Donald Trump “BAE’den ayrılacağız. Varış noktamız belli değil. Sürekli ‘Buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz?’ diye telefonlar alıyoruz. Muhtemelen Washington’a dönüyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Türkiye Ukrayna
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