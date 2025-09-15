İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Zorlu PSM'de bugün "Kel Diva", yarın "Amadeus", 19 Eylül'de "Aşk Biter mi?" ve 21 Eylül'de "Tırtıl Gpt-148" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın "Bakın Lokrum Dişlerini Nasıl Fırçalıyor" tiyatro oyunu ve 15-18 Eylül'de "Ölü Mevsim" filmi izlenebilecek.

KONSERLER

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün "Scott Bradlee's Postmodern Jukebox: Magic & Moonlight Tour", 19 Eylül'de Levent Yüksel, 20 Eylül'de Yıldız Tilbe ve 21 Eylül'de Gökhan Türkmen konser verecek.

AKM'de 19 Eylül'de "İtalya ve Türkiye Ulusal Gençlik Koroları Konseri", 20 Eylül'de "Versailles Sarayı Bestecileri ve Bahçeleri" ve 21 Eylül'de "'Müstear' Sezon Açılış Konseri" dinleyicilerle buluşacak.

"Bosphorus Open Air Metal Fest" 20-21 Eylül'de Maximum Uniq Açık Hava'da katılımcılarla buluşacak. Festival kapsamında 14 farklı rock müzik grubu konser verecek.

Merve Özbey "Sadece Arabesk" konseriyle 19 Eylül'de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da sahne alacak.

BtcTurk Vadi Açıkhava'da 19 Eylül'de Derya Uluğ, 20 Eylül'de Pentagram ve 21 Eylül'de Bülent Ersoy konser verecek.

SERGİLER

Dolmabahçe'de Milli Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla tarihi belgeler ve sanat eserlerinin yer aldığı "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Ara Güler Müzesi'nde açıldı.

Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen'in üstlendiği "Folia" sergisi, 21 Eylül'de Koç Holding himayesinde, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin hikayesi, "Akademi Zamanı" adlı ikinci sergiyle anlatılmaya devam edecek. Sergi 17 Eylül'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açık olacak.

TOPRAK, ATEŞ, SU VE HAVAYLA YAZILMIŞ BİR DİZE" SERGİSİ BUGÜN AÇILACAK

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin hazırladığı "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergileri bugün izleyicilerin beğenisine sunulacak.

ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther", Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluştu.

Nilbar Güreş'in "Kadife Bakış" adlı sergisi Arter'in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.

Macar asıllı sanatçı Paul Hitter'ın "Uzaktan Akraba" sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide Hitter, eserleriyle tarihsel figürlerle bugünü harmanlayarak Mimar Sinan'dan Yunus Emre'ye, Piri Reis'ten Karagöz'e, Osmanlı sultanlarından Atatürk'e, sokak kültüründen geleneksel motiflere kadar uzanan zengin bir seçkiyi izleyiciye sunuyor.

Klasik Sanatlar Vakfının hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde 20 Eylül'e kadar görülebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Meşher'de izleyicilere sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek. (AA)