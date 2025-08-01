HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var

İstanbul'da farklı farklı ilçelerde esnafa kurşun yağdıran ve gözdağı veren organize suç örgütü çökertildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonları sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara paralel olarak 150 sosyal medya hesabına ise erişim engeli getirildi. Söz konusu operasyonlara ait detayları paylaşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Suçla mücadelede geri adım yok! Taviz yok" dedi.

İstanbul'da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var
Devrim Karadağ

İstanbul'da suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Temmuz ayı boyunca 6 kurşunlama eylemini gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleşti. Şüpheliler gözaltına alınırken ikamet aramalarında ele geçirilenler dikkat çekti.

İstanbul da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var 1

Operasyonun detaylarını ise bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız paylaştı.

İstanbul da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var 2

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; söz konusu örgüt temmuz ayı boyunca aşağıdaki eylemleri gerçekleştirdi:

İstanbul da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var 3

  • 10.07.2025 günü Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesine yönelik kurşunlama eylemi
  • 11.07.2025 günü Fatih ilçesinde faaliyet gösteren restorana yönelik kurşunlama eylemi,
  • 19.07.2025 günü Beykoz ilçesinde faaliyet gösteren restoran sahibine yönelik tehdit eylemi,
  • 20.07.2025 günü Silivri ilçesinde faaliyet gösteren beton fabrikasına yönelik kurşunlama eylemi,
  • 23.07.2025 günü Avcılar ilçesinde U.G. isimli şahsa yönelik gerçekleşen kasten yaralama eylemi,
  • 29.07.2025 günü Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren oto galeri sahibine yönelik tehdit eylemi

İstanbul da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var 4

14 GÖZALTI

Altı farklı eyleme karıştığı tespit edilen silahlı organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli şahıs, farklı tarihlerde yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var 5

RUHSATSIZ TABANCALAR, ÇALINTI MOTOSİKLET...

Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurşunlama eyleminde kullanılan çalıntı motosiklet ele geçirildi.

BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER

Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 14 şüpheli bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İstanbul da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var 6

150 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan suç örgütlerini övücü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 150 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıKasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonuKırklareli'nde dolandırıcılık operasyonu

Anahtar Kelimeler:
İstanbul emniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi

Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi!

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi!

Ailesini uyurlarken katletmiş! 6-7 milyon TL iddiası...

Ailesini uyurlarken katletmiş! 6-7 milyon TL iddiası...

Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.