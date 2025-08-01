İstanbul'da büyük operasyon! İlçe ilçe kurşun yağdıran çete çökertildi... Gözaltılar var

İstanbul'da suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Temmuz ayı boyunca 6 kurşunlama eylemini gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleşti. Şüpheliler gözaltına alınırken ikamet aramalarında ele geçirilenler dikkat çekti.
Operasyonun detaylarını ise bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız paylaştı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; söz konusu örgüt temmuz ayı boyunca aşağıdaki eylemleri gerçekleştirdi:
Altı farklı eyleme karıştığı tespit edilen silahlı organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli şahıs, farklı tarihlerde yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurşunlama eyleminde kullanılan çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 14 şüpheli bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Öte yandan suç örgütlerini övücü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 150 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
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