HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da çaldıkları araçları "change" yaparak veya parçalayarak satan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da çaldıkları araçları parçalayıp yedek parça olarak satan veya "change" yöntemiyle piyasaya süren 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da çaldıkları araçları "change" yaparak veya parçalayarak satan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar'da aynı marka otomobillerin taklit kontak anahtarı uydurulmak suretiyle çalınmaları üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin, çaldıkları araçları Bağcılar Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki ara sokaklarda gizledikleri, daha sonra bazı araçları parçalayıp yedek parça olarak sattıkları, bazı araçları ise piyasadan satın almış oldukları ağır hasarlı otomobillerle "change" yaptıkları, bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli Sancaktepe, Kadıköy, Ataşehir, Bahçelievler, Avcılar ve Bayrampaşa'da 19 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin 8 oto hırsızlığı ve 2 kez de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 10 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilirken çalınan araçlardan üçü ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden A.G'nin (73) çeşitli suçlardan 29, U.K'nin (42) 19, Y.D'nin (45) 15, A.U.K'nin (57) de 2 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin araçları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduŞanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiAlanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İstanbul change
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.