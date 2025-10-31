HABER

İstanbul'da DEAŞ için düğmeye basıldı! 9 kişi tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şahısların haberleşme amacıyla kullanmış oldukları internet tabanlı kapalı sistem uygulamasını kullanan, örgütün propaganda faaliyetlerini yapan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgileri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 22 şüpheliden 8’i deport işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

DEAŞ
