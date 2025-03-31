İstanbul'da dehşete düşüren olay! Eşine mesajlarını göstermeyince 5 yerinden bıçaklandı!

İstanbul’un Küçükçekmece'de Aleyna Duman ve Savaş Duman çifti arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 23 yaşındaki Aleyna Duman eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

MESAJLARI GÖRMEK İSTEDİ

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre 23 yaşındaki Aleyna Duman ve 27 yaşındaki Savaş Duman gece saatlerinde tartışmaya başladı. İddiaya göre genç kadın eşinin telefonundaki mesajları görmek istedi. Eşinin telefonunu vermek istememesi nedeniyle ikili arasındaki tartışma büyüdü. Savaş Duman mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını 5 yerinden bıçakladı.

23 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi sürerken gözaltına alınan Savaş Duman sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.