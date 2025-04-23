İstanbul'da deprem sonrası psikososyal destek ekipleri göreve başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da öğlen saatlerinde yaşanan depremler sonrası TAMP kapsamında psikososyal destek ekiplerinin sahaya inerek göreve başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası Bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Psikososyal destek ekiplerimiz sahada görevinin başındadır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz."