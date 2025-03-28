İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Damla Bakiler ve annesi toprağa verildi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde eski eşi tarafından öldürülen Bakiler ve annesi Demir için Avcılar Hazreti Ali Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve ölenlerin yakınları katıldı.

Cenazeler, törenin ardından Silivri Alipaşa Mezarlığı'na götürüldü. Damla Bakiler'in tabutu, kadınlar tarafından taşındı. Kadının ve annesinin cenazeleri, daha sonra defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'taki bir dairede Haydar Duran, boşandığı eşi Damla Bakiler ile kayınvalidesi Nazan Demir, baldızı S.B. ve eski eşinin anneannesine silahla ateş etmiş, Bakiler ve Demir yaşamını yitirirken, diğerleri yaralanmıştı. Duran, polis ekiplerinin ikna girişimlerine rağmen aynı silahla intihar etmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır