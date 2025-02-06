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  4. İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan su tankeri binaya daldı

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan su tankeri binaya daldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
06.02.2025 12:44
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde freni boşalan bir su tankeri, kontrolden çıkarak içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu bir binaya çarptı. Büyük paniğe neden olan kazada şans eseri yaralanan olmazken, tanker sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazanın ardından ekipler bölgede inceleme başlattı.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan su tankeri binaya daldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde freni boşalan bir su tankeri, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu binaya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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KONTROLDEN ÇIKIP TIP MERKEZİNE DALDI

Kaza, saat 11.15 sıralarında Başakşehir Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyreden su tankeri, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu bir binadaki boş dükkana çarptı. Çarpma sonucu tankerde ve iş yerinde hasar meydana geldi.

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TANKER ŞOFÖRÜ KAÇTI

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen tanker sürücüsünün tankerden inerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tıp İstanbul Başakşehir bina Tanker merkez
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