İstanbul'da gizemli ölüm! Cesedi çürümüş halde bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Azerbaycan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı öğrenilen ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖTÜ KOKU KOMŞULARI RAHATSIZ ETTİ

Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle, ihbarda bulunması üzerine Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu.

ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. Kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi. Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır