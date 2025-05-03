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İstanbul'da göz göre göre fuhuş pazarlığı! Uzun kuyruklar oluştu... O anlar kamerada

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Kartal'da kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yol kenarında yapılan fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Yolda bekleyen kadınlarla anlaşmak için gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı kadınların ise duran arabalara bindiği görüldü. İşte detaylar...

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. İstanbul Kartal sahil yolu olduğu belirtilen bölgede yapılan fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

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KADINLARLA FUHUŞ PAZARLIĞI YAPILDI

Dün gece çekildiği aktarılan görüntülerde, sahil yolunda bekleyen kadınların yanına çok sayıda araç yaklaştı. Burada araçta bulunanlarla, kadınlar arasında fuhuş pazarlığı yapıldı.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Fuhuş pazarlığı sırasında oluşan uzun araç kuyruğu ise dikkatlerden kaçmadı.

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Öte yandan bazı vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterdi ve bu bölgede sürekli olarak aynı durumun yaşandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kartal fuhuş
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