İstanbul'da göz göre göre fuhuş pazarlığı! Uzun kuyruklar oluştu... O anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. İstanbul Kartal sahil yolu olduğu belirtilen bölgede yapılan fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

KADINLARLA FUHUŞ PAZARLIĞI YAPILDI

Dün gece çekildiği aktarılan görüntülerde, sahil yolunda bekleyen kadınların yanına çok sayıda araç yaklaştı. Burada araçta bulunanlarla, kadınlar arasında fuhuş pazarlığı yapıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Fuhuş pazarlığı sırasında oluşan uzun araç kuyruğu ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan bazı vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterdi ve bu bölgede sürekli olarak aynı durumun yaşandığı belirtildi.