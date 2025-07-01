İstanbul'da hava alarmı: Sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'u da içine alan Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların, gün boyunca aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani su baskınları, yıldırım düşmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ancak Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, ancak Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esebileceği belirtildi. Bu durum, özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği gibi, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM da yaptığı açıklamada, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri aldıklarını duyurdu. İBB ekipleri, muhtemel su baskınlarına karşı kritik noktalarda hazır bekletilirken, vatandaşların da toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların ani hava değişimlerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Güneş çarpması, dehidrasyon ve solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına karşı tedbir alınması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması öneriliyor.