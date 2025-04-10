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İstanbul'da 'huzur' denetimi

Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul'da 'huzur' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde 'Huzur ve Güven İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime, Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Helikopter ile havadan destek verilen denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan bir aracın ön camında siyah cam filmi tespit edildi. Kanuna aykırı olan cam filmi nedeniyle araç sahibine 2 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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