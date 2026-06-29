İstanbul'da iğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti: Kızın ailesi yaşlı adamı bıçakladı

Olay, 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş.'nin, Z.Z.’nin (29) kızı N.T.G.’yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Z., kız çocuğunun amcası M. G. (29) ve eski eşi S.A. (24), E.Ş.’ye saldırdı. E.Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan E.Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI! HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan E.Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.Ş.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda E.Ş.’nin, N.T.G.’yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Z.Z., M.G. ve S.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır