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İstanbul'da iş insanını takip edip, silah zoruyla 4 milyon lirayı gasbettiler!

İstanbul Bağcılar'da İSTOÇ içerisindeki bankadan 6 milyon lira çekerek başka bankaya yatırmak isteyen iş insanı Fırat Kızılgedik ve çalışanı, maskeli şüpheliler tarafından silah zoruyla gasbedildi. Kızılgedik'in içerisinde 4 milyon lira olan çantasını alarak otomobille kaçan 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken 1'ini arama çalışması ise sürüyor. Öte yandan gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da iş insanını takip edip, silah zoruyla 4 milyon lirayı gasbettiler!

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bankadan 6 milyon lira çeken iş insanı Fırat Kızılgedik ve bir çalışanı, parayı yatırmak için başka bankaya gitti.

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OTOMOBİLDEN İNİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Bu sırada içerisinde 4 kişinin olduğu otomobilden inen maskeli 2 şüpheli, 2 el ateş açarak Kızılgedik'in içerisinde 4 milyon lira olan çantasını gasbetti. Şüpheliler olay yerine geldikleri otomobille kaçarken çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüphelilerden Cemal K. (20), Mehmet Ali S. (18) ve Ferhat B. (21) yakalanırken kaçan diğer şüphelinin yakalanası için çalışmalar devam ediyor.

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"ÇANTAYI KUCAKLADIĞI GİBİ BEYAZ BİR ARABAYA BİNDİLER"

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Görgü tanığı Mehmet Tekel, “Silah sesleri geldi, o silah seslerine dışarı çıktım o anda. Bir tanesi kurusıkı elinde arkadaşa doğrulttu, attı onda arkadaş elindeki çantayı bıraktı. Çantayı bıraktığı gibi yolun tam ortasında bir tane beyaz araba vardı, beyaz arabaya çantayı kucakladığı gibi kar maskeli bir arkadaş arabaya bindiler. 3 kişiler oradan İSTOÇ güvenliğe doğru kaçtılar. Yaralanan olmadı çünkü arkadaşın elindeki kurusıkıydı zaten bankanın önündeki güvenliklerde herkes korktu. Normalde ben yakın olsam koşacaktım biraz uzaktım ama oradaki hiçbir arkadaş müdahale etmedi“ şeklinde konuştu. (DHA)

ISTANBUL---BAGCILAR’DA-IS-INSANINI-TAKIP_735981_217317Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar gasp
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