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  4. İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 287 kişi yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 287 kişi yakalandı

11.03.2025 18:45
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İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 287 kaçak göçmen yakalandı. Turizm ruhsatı olmadan günübirlik konaklama yapıldığı belirlenen 18 evin sahibine 2 milyon 448 bin TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 287 kişi yakalandı

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart ile 6 Mart arasında kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasında kaçak göçmenlerin yaşadığı 49 ev ve 24 iş yeri tespit edildi. 6 gün süren operasyonlarda, 287 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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TURİZM RUHSATI OLMAYAN EVLERE CEZA

Operasyon düzenlenen adresler arasındaki 13 iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenerek belediyeye bildirilirken, turizm ruhsatı olmadan günübirlik konaklama yapıldığı belirlenen 18 evin sahibine 2 milyon 448 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul göçmen
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