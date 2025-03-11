İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 287 kişi yakalandı

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart ile 6 Mart arasında kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasında kaçak göçmenlerin yaşadığı 49 ev ve 24 iş yeri tespit edildi. 6 gün süren operasyonlarda, 287 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

TURİZM RUHSATI OLMAYAN EVLERE CEZA

Operasyon düzenlenen adresler arasındaki 13 iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenerek belediyeye bildirilirken, turizm ruhsatı olmadan günübirlik konaklama yapıldığı belirlenen 18 evin sahibine 2 milyon 448 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır