HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı! "Diğer bölgelere göre daha çok görülecek"

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı! "Diğer bölgelere göre daha çok görülecek"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2025 10:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağacak mı? Peş peşe gelen tahminler kar yağışı için aynı günleri işaret ediyor. Uzmanlar, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sıcaklıkların önemli ölçüde düşeceğini, yağışlı ve rüzgarlı bir hava olacağını vurguladı. Kar yağışı için net tarih verildi. Hatta İstanbul'un hangi ilçelerinde en çok kar yağacağı bile öngörüldü. Peki ne zaman kar yağacak? İşte tahminlerle İstanbul ve yurt genelinde hava durumu...

İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı! "Diğer bölgelere göre daha çok görülecek"

İstanbul'da beklenen kar yağışı için tahminler güçlendi. Uzmanlar hem İstanbul hem Ankara'da kar yağışı için 5-6 Şubat tarihlerini işaret etti. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği belirtildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"ASIL ŞİMDİ KIŞ BAŞLIYOR"

İstanbul'da hissedilen sıcaklığın salı günü 1 derece, çarşamba -2, perşembe -4 olacağını belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl şimdi kış başlıyor" dediği açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da bu akşam yağmur var, yarın akşam saatlerinde sulu kara dönmeye başlayacak. Çarşamba günü sulu karla kar yağışı arası bir yağış var. Sistem şu anda Rusya'nın kuzeyinde. Salı günü inecek. Çarşamba ve perşembe Anadolu’nun birçok kentinde kar yağışı olacak. İstanbul'a 5-6 Şubat'ta rüzgar çok kuvvetli esecek. Bu rüzgarın gücüyle kar yağma ihtimali yüksek. Ülkenin her yeri etkilenecek.

6faf8eb5-af37-44c6-a976-eca8b24135e2

EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞACAK?

Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Başakşehir ve Sarıyer'in ormanlık bölgelerinde kar yağışının daha etkili olması bekleniyor. Avcılar ve Büyükçekmece'ye diğer bölgelere göre daha az kar yağışı görülecek."

c009866e-dcf8-4660-a9a7-5af40013c2e8

AKOM: SICAKLIK 6-8 DERECE BİRDEN AZALACAK

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Gi18b--XUAAW9vs

TÜRKİYE BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA-20250202-36934358-36934352-TURKIYE_YARINDAN_ITIBAREN_YENI_BIR_YAGISLI_SISTEMIN_ETKISINE_GIRECEK

Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin bugünden itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirten Macit, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını beklediklerini söyledi.

AA-20250202-36934358-36934354-TURKIYE_YARINDAN_ITIBAREN_YENI_BIR_YAGISLI_SISTEMIN_ETKISINE_GIRECEK

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

AA-20250202-36934358-36934356-TURKIYE_YARINDAN_ITIBAREN_YENI_BIR_YAGISLI_SISTEMIN_ETKISINE_GIRECEK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz." dedi.

Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle bugün iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

AA-20250202-36934358-36934353-TURKIYE_YARINDAN_ITIBAREN_YENI_BIR_YAGISLI_SISTEMIN_ETKISINE_GIRECEK

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIĞI YARINDAN İTİBAREN HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

iStock-1078875798

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

iStock-1304046548

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

iStock-1364440687

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara : 3 / 0

İstanbul : 5 / 2

İzmir : 9 / 4

Konya : 3 / 0

Kocaeli : 5 / 3

Bolu : 0 / -2

Samsun : 6 / 5

Trabzon : 6 / 4

Tokat : 1 / -1

Erzurum : -2 / -12

Eskişehir : -1 / -2

Afyonkarahisar : -1 / -4

Balıkesir : 4 / 1

Sivas : -1 / -4

3 ŞUBAT HAVA DURUMU

haritatahmingun1

4 ŞUBAT HAVA DURUMU

haritatahmingun2

5 ŞUBAT HAVA DURUMU

haritatahmingun3

6 ŞUBAT HAVA DURUMU

haritatahmingun4

7 ŞUBAT HAVA DURUMU

haritatahmingun5

Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi!

Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi!

Rıdvan Dilmen'den yeni transfer için olay sözler!

Rıdvan Dilmen'den yeni transfer için olay sözler!

Trump resti çekti: "Ya geri alacağız ya da..."

Trump resti çekti: "Ya geri alacağız ya da..."

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

'Düşman ABD' diyerek duyurdular: Sert bir karşılık vereceğiz!

'Düşman ABD' diyerek duyurdular: Sert bir karşılık vereceğiz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.