İstanbul'da kar yağışı için tüm tahminler aynı yönde: Gün gün, ilçe ilçe açıklandı! "Diğer bölgelere göre daha çok görülecek"

İstanbul'da beklenen kar yağışı için tahminler güçlendi. Uzmanlar hem İstanbul hem Ankara'da kar yağışı için 5-6 Şubat tarihlerini işaret etti. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği belirtildi.

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"ASIL ŞİMDİ KIŞ BAŞLIYOR"

İstanbul'da hissedilen sıcaklığın salı günü 1 derece, çarşamba -2, perşembe -4 olacağını belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl şimdi kış başlıyor" dediği açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da bu akşam yağmur var, yarın akşam saatlerinde sulu kara dönmeye başlayacak. Çarşamba günü sulu karla kar yağışı arası bir yağış var. Sistem şu anda Rusya'nın kuzeyinde. Salı günü inecek. Çarşamba ve perşembe Anadolu’nun birçok kentinde kar yağışı olacak. İstanbul'a 5-6 Şubat'ta rüzgar çok kuvvetli esecek. Bu rüzgarın gücüyle kar yağma ihtimali yüksek. Ülkenin her yeri etkilenecek.

EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞACAK?

Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Başakşehir ve Sarıyer'in ormanlık bölgelerinde kar yağışının daha etkili olması bekleniyor. Avcılar ve Büyükçekmece'ye diğer bölgelere göre daha az kar yağışı görülecek."

AKOM: SICAKLIK 6-8 DERECE BİRDEN AZALACAK

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle bugün 12°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların salı akşam saatlerinden itibaren 6-8°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin bugünden itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirten Macit, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz." dedi.

Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle bugün iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIĞI YARINDAN İTİBAREN HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara : 3 / 0

İstanbul : 5 / 2

İzmir : 9 / 4

Konya : 3 / 0

Kocaeli : 5 / 3

Bolu : 0 / -2

Samsun : 6 / 5

Trabzon : 6 / 4

Tokat : 1 / -1

Erzurum : -2 / -12

Eskişehir : -1 / -2

Afyonkarahisar : -1 / -4

Balıkesir : 4 / 1

Sivas : -1 / -4

3 ŞUBAT HAVA DURUMU

4 ŞUBAT HAVA DURUMU

5 ŞUBAT HAVA DURUMU

6 ŞUBAT HAVA DURUMU

7 ŞUBAT HAVA DURUMU