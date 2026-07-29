İstanbul’da konut arayanlar için lokasyon ve proje seçim rehberi

Özak GYO tarafından İstanbul’un farklı bölgelerinde geliştirilen projeler de doğaya yakın yaşamdan sahil hayatına, metro bağlantılı konutlardan geniş ölçekli yeni yerleşimlere kadar değişen beklentilere karşılık veriyor. İstanbul satılık daire projeleri arasında seçim yaparken ev ile iş arasındaki ulaşım süresi, çocukların okul düzeni, sosyal çevre, açık alan ihtiyacı ve konutun uzun vadeli kullanım maliyeti aynı anda düşünülmeli. İstanbul yeni konut projeleri içinde doğru seçimi belirleyen de çoğu zaman tanıtımda öne çıkarılan özelliklerden çok bu ayrıntılar oluyor.

Önce evden ne beklediğinizi belirleyin

Konut aramaya oda sayısı ve metrekareyle başlamak kolaydır, ancak bu iki ölçüt tek başına yeterli olmaz. Evden çalışan biri için bağımsız bir çalışma alanı, çocuklu aile için güvenli açık alanlar, sık seyahat eden biri için havalimanı ya da raylı sistem bağlantısı daha önemli olabilir.

İstanbul projeden satılık daire seçenekleri incelenirken teslim tarihi, teknik şartname, tapu durumu ve ortak alanların ne zaman kullanıma açılacağı kontrol edilmeli. İstanbul sıfır daire projeleri yeni tesisat, otopark ve güncel yapı standartları gibi avantajlar sunsa da net kullanım alanı, aidat ve daire planı mutlaka ayrıca değerlendirilmeli.

Konut yatırım amacıyla alınıyorsa yaklaşım biraz daha değişir. İstanbul yatırım amaçlı konutlar bakımından tek bir pazar değildir. Bir bölgede küçük dairelere yönelik kiralama talebi güçlüyken başka bir bölgede aile tipi konutlar daha istikrarlı olabilir. Ulaşım, çevredeki iş ve eğitim alanları, yeni konut arzı ve toplam giderler birlikte ele alınmadan yalnızca geçmiş fiyat hareketleri üzerinden karar verilmemeli.

Göktürk: Şehirden kopmadan doğaya yakın yaşamak

Göktürk satılık konut aramalarında bölgenin ormanlara yakınlığı ilk dikkat çeken özellik. Ancak Göktürk’ü tercih edilir kılan yalnızca yeşil çevresi değil. Günlük ihtiyaçların, yeme içme seçeneklerinin ve sosyal hayatın bölge içinde gelişmiş olması, burada yaşayanların her iş için şehir merkezine gitme zorunluluğunu azaltıyor.

Göktürk satılık daire seçeneklerini karşılaştırırken evin Göktürk merkezine, metroya, okullara ve günlük alışveriş noktalarına uzaklığına bakmak gerekiyor. Ormana yakın görünen bir projenin merkezle bağlantısı zayıfsa özel araca bağımlılık artabilir. Buna karşılık güçlü ulaşım bağlantıları ve yürünebilir bir çevre, daha sakin bir yaşamı şehirle bağı koparmadan sürdürmeyi kolaylaştırır.

Göktürk yeni konut projeleri arasında yer alan Özak DOA, ormanın yanı başındaki konumu, yatay mimarisi ve her dairede bulunan balkon, bahçe veya teras alanlarıyla açık hava kullanımını öne çıkarıyor. Projede yaşam 2024 yılında başladı. Özak Duyu ise Göktürk’ün yeşil çevresiyle cadde yaşamına yakınlığı bir araya getiren, farklı daire tipleri ve sosyal alanlarla planlanan bir proje. Göktürk projeden satılık daire ya da Göktürk topraktan konut projeleri araştırılırken projenin inşaat seviyesi, güncel teslim takvimi ve sözleşme şartları ayrıca doğrulanmalı.

Dragos ve Maltepe aksı: Manzara ile ulaşımı birlikte düşünmek

Dragos satılık daire arayanların önemli bir bölümü deniz ve Adalar manzarasına yöneliyor. Ancak manzaralı bir ev seçerken yalnızca kata bakmak yeterli değil. Dairenin cephesi, ön parsellerdeki yapılaşma ihtimali, güneş alma süresi ve manzaranın salon ya da balkonla ilişkisi günlük kullanımı doğrudan etkiliyor.

Dragos yeni konut projeleri içinde ulaşım bağlantıları da belirleyici. Özak GYO tarafından geliştirilen Özak Dragos, adına rağmen Dragos Mahallesi’nde değil, Maltepe’nin Cevizli Mahallesi’nde, Tugay Yolu Caddesi üzerinde yer alıyor. Projenin M4 metrosuna yürüme mesafesinde olması, Cevizli Marmaray İstasyonu ve D100 bağlantısına yakınlığı, Anadolu Yakası’nın farklı yönlerinde çalışanlar için seçenek yaratıyor. Adalar ve deniz manzaralı daire alternatifleri de projenin öne çıkan özellikleri arasında.

Dragos projeden satılık daire alırken blokların birbirine göre konumu, teslim kapsamı ve manzaranın daire tipine göre nasıl değiştiği incelenmeli.

Mahmutbey: Metro ve iş akslarının kesiştiği nokta

Mahmutbey satılık konut seçeneklerinde en güçlü ölçütlerden biri ulaşım. M3 ve M7 hatlarının kesiştiği Mahmutbey Metro İstasyonu, bölgeyi Bakırköy, Başakşehir, İkitelli, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Beşiktaş yönleriyle bağlıyor. Basın Ekspres, İSTOÇ ve Tekstilkent gibi iş alanlarına yakınlık da bölgede çalışanlar için günlük yolculuk süresini azaltabiliyor.

Hayat City Mahmutbey, metro istasyonunun yakınında, ana ulaşım yolları ve iş bölgeleriyle bağlantılı bir konumda geliştiriliyor. Projede farklı daire tipleri, balkonlar, bahçe katları ve ortak kullanım alanları bulunuyor. Mahmutbey satılık sıfır daire seçenekleri karşılaştırılırken asansör kapasitesi, otopark, aidat ve çevredeki yaya düzeni gibi ayrıntılar gözden kaçırılmamalı. Mahmutbey projeden satılık daire alacakların da teslim tarihi ile ortak alanların tamamlanma programını sözleşme üzerinden kontrol etmesi gerekir.

Küçükçekmece ve Halkalı: Yeni yerleşim alanları ile güçlü ulaşım

Küçükçekmece satılık daire araştırırken ilçe içindeki farklı yaşam bölgelerini ayırmak önemli. Sahil ve göl çevresindeki yerleşimlerle Atakent, Halkalı ve İstasyon Mahallesi aynı ulaşım ve yapılaşma düzenine sahip değil. Özellikle Halkalı çevresi, Marmaray ve karayolu bağlantılarıyla şehrin farklı noktalarına ulaşım arayanların ilgisini çekiyor.

Hayat Flora, Küçükçekmece’nin İstasyon Mahallesi’nde, Halkalı Marmaray ve M11 bağlantılarına yakın bir konumda geliştiriliyor. Farklı daire tipleri, peyzaj alanları ve cadde mağazalarıyla birkaç bloktan oluşan klasik bir siteden çok yeni bir yerleşim oluşturmayı hedefliyor.

Küçükçekmece projeden daire ararken blokların istasyona, ticari alanlara ve site girişlerine mesafesi ayrıca değerlendirilmeli. Küçükçekmece yeni konut projeleri arasında büyük ölçekli bir yerleşim seçilecekse sosyal alanların konut sayısına oranı, otopark kapasitesi ve tamamlandığında oluşacak hareketlilik de hesaba katılmalı.

Büyükyalı: Sahil, tarih ve kent yaşamı

İstanbul lüks konut projeleri söz konusu olduğunda lüksü yalnızca büyük metrekare, pahalı malzeme veya gösterişli lobiyle tanımlamak eksik kalır. Konum, manzara, kültürel çevre, hizmet kalitesi ve günlük işlere ayrılan zamanı azaltan olanaklar da bu deneyimin parçasıdır.

Kazlıçeşme sahilinde bulunan Büyükyalı konut projesi, Marmara Denizi kıyısındaki konumunu tarihi yapılar, sosyal alanlar ve Fişekhane çevresindeki kültür sanat yaşamıyla birleştiriyor. Özak GYO’nun bu bölgedeki projesinde Limited, restore edilen tarihi Fişekhane yapılarında geliştirilen Loft ve Fendi Casa olmak üzere üç farklı konut yaklaşımı bulunuyor. Sahile yaya köprüsüyle doğrudan bağlantı sağlanması da İstanbul sahil yaşamı arayanlar açısından önemli bir özellik.

İstanbul deniz manzaralı daire araştırırken manzaranın hangi odalardan görüldüğü, cephenin güneş ve rüzgâr koşulları, ön yapılaşma ve aidat giderleri birlikte incelenmeli. Büyükyalı satılık daire seçenekleri farklı blok, kat ve konseptlere göre değiştiği için her bağımsız bölüm ayrı değerlendirilmelidir. Büyükyalı lüks konut projeleri arasında yalnızca sahil konumuyla değil; tarihi yapıları, kültür ve gastronomi alanları ile farklı konut konseptlerini aynı çevrede buluşturmasıyla da ayrılıyor.

Doğru seçim, doğru lokasyonla başlar

İstanbul’da konut seçerken herkes için geçerli tek bir doğru yok. Göktürk doğaya ve daha sakin bir çevreye yakın olmak isteyenlere, Dragos ve Maltepe aksı deniz manzarasıyla güçlü ulaşımı bir arada arayanlara, Mahmutbey metro ve iş merkezleriyle bağlantıyı önemseyenlere, Küçükçekmece ve Halkalı yeni yerleşim alanlarıyla raylı sistem erişimine odaklananlara, Büyükyalı ise sahil ve premium yaşam beklentisine cevap verebilir.

Karar vermeden önce projeyi ve çevresini farklı gün ve saatlerde görmek, metroya ya da sahile giden yolu yürümek, dairenin net alanını ve cephesini incelemek gerekir. Satış fiyatının yanında aidat, ulaşım gideri, otopark ve uzun vadeli bakım maliyetleri de hesaba katıldığında, seçilen evin yalnızca bugün değil ilerleyen yıllarda da yaşam düzenine uyup uymayacağı daha net anlaşılır.