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İstanbul'da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi

İstanbul'da korkutan dakikalar! Tuzla'da bir ayakkabı fabrikasında sabaha karşı 04.30'da yangın çıktı. 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikada 8 ayrı noktada yangına müdahale ediliyor. Alevlerin 2 metreye kadar yükselmesi bazı noktalarda müdahaleyi güçleştirdi.

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi
Ufuk Dağ

Tuzla’da ayakkabı fabrikasının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İstanbul da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi 1

5 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi’ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

İstanbul da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi 2

ALEVLER 2 METREYİ BULDU

Bir bölümü depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı yangına itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.

İstanbul da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi 3

İstanbul da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi 4

İstanbul da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi 5

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
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