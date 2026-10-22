İstanbul'da korkutan yangın! Alevler 2 metreye yükseldi

Tuzla’da ayakkabı fabrikasının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

5 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi’ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER 2 METREYİ BULDU

Bir bölümü depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı yangına itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.