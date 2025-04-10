İstanbul'da kritik zirve! Rusya ve ABD heyetleri bir araya geldi

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetleri, diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yürütülen temaslar kapsamında İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Toplantı bu sabah saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda başladı.

Görüşme için Rus heyeti konsolosluğa 09.27'de, ABD heyeti ise 09.44'te giriş yaptı.

İLK GÖRÜŞME 27 ŞUBAT'TAYDI

Taraflar, ilk görüşmelerini 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait Arnavutköy'deki rezidansta gerçekleştirmişti.

O toplantı yaklaşık 7 saat sürmüş, büyükelçilik faaliyetlerini etkileyen sorunlar görüşülmüştü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır