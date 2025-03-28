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İstanbul'da lodos etkisini göstermeye başladı

28.03.2025 16:18
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İstanbul'da lodos etkili oluyor. Hafta başından itibaren görülen lodos Mali üzerinden gelen çöl tozuyla birleşince puslu hava kent genelinde etkisini artırdı.

İstanbul'da lodos etkisini göstermeye başladı

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan lodos Mali üzerinden gelen çöl tozuyla birleşince İstanbul'da pus etkisini artırdı.Ramazan Bayramına kısa bir süre kala Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bayram boyunca ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.İstanbul dahil birçok şehirde gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da Cumartesi günü sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Bayramın 1'inci günü olan Pazar günü sıcaklığın 19 derece, Pazartesi günü ise sıcaklığın 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lodos
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