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İstanbul'da metrobüs arızası! 'Çözüm istiyoruz artık'

İstanbul'da arızalanan metrobüs Cevizlibağ durağına çekilerek, yolcular indirildi. Yolculardan Doğan Şenol, "Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu, fren sistemi arızaya girdi" dedi.

İstanbul'da metrobüs arızası! 'Çözüm istiyoruz artık'

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağına seyir halindeki metrobüs aniden arızalandı. Şoför metrobüsü durdurarak, yolculara teknik bir sorun yaşandığını bildirdi. Arızanın ardından metrobüs durağa çekilip, yolcular indirildi. Yolcular bir süre durakta bekledikten sonra gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arıza nedeniyle durakta kısa süreli yoğunluk oluştu.

"BUNLARA BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Doğan Şenol, "Metrobüs arıza yaptı, bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu, fren sistemi arızaya girdi. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor. Ek sefer de koymuyorlar, insanlar üst üste gidiyor. Birçok vatandaş istediği saatte işe gidemiyor" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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